Lotérica abre neste sábado de Carnaval até 12h

A Lotérica Maré da Sorte abre neste dia (22), sábado de carnaval até às 12h, e reabre somente na quarta-feira de cinzas, dia (26). O início do expediente será às 12h no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências da caixa.

(Visited 5 times, 5 visits today)

Carnaval com dinheiro no Bolso! Prefeitura de Guamaré efetua pagamento de Servidores