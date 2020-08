Macau: Aladim debate problemas da cidade com pré-candidatos a prefeito da oposição

O Presidente do diretório do PSDB em Macau, o pré-candidato a prefeito Rodrigo Aladim tem feito uma pré-campanha com o pé no chão, escutando os macauenses, principalmente os mais humildes, que precisam das políticas públicas.

Nesta quarta-feira, 19, Aladim bateu um papo rápido com os pré-candidatos a prefeito também na oposição, Edson Silveira e Rômulo Paulista. Na conversa, a atual situação das finanças da Prefeitura foi uma preocupação comum.

Os três pré-candidatos a prefeito pela oposição acreditam que além de conhecimento em algumas áreas da gestão pública, o futuro prefeito de Macau deverá estar comprometida com a cidade, longe de interesses de pequenos grupos políticos e com um olhar voltado para o desenvolvimento e principalmente a geração de empregos.

