Macau: Com Dr. Zé Antônio na prefeitura o povo era FELIZ!

O tempo que este homem simples e sem vaidade administrou a cidade de Macau, como prefeito o povo era FELIZ. Refiro-me ao personagem da foto, Dr. Zé Antônio, um médico que sempre sentiu a dor do próximo doendo nele.

Com ele o município avançou em todos os setores, em especial, nas áreas da saúde, cultura, lazer, educação e no social. Zé não promete, ele faz!

Que saudade do pagamento dos servidores públicos, aposentados, fornecedores e prestadores de serviços que eram pagos na sua administração rigorosamente em dia.

O ex-prefeito Zé Antonio administrou a prefeitura de Macau no período de 1997 à 2004, deixando um grande legado.

Uma marca de uma administração comprometida com o bem-estar de todos. Mesmo com poucos recursos, muito se fez, razões da população reconhecer e sentir saudade do tempo de Zé.

Sentimento de um homem que fez como prefeito e faz até hoje como médico. Sua ausência como gestor é sentida, e refletida em cada abraço, em cada aperto de mão, em cada olhar nutrido de esperança.

