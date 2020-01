Macau: Com salários atrasados, Tulio Lemos quer fazer Carnaval na cidade. Pode?

Só um milagre em Macau pra tirar a cidade do caos administrativo. Com o 13º salário em atraso do funcionário público, o prefeito Túlio Lemos (PSD), teve a cara de pau de mandar seus apaniguados anunciar hoje nas redes sociais que ele vai fazer Carnaval.

Enquanto isso, além de salários em atraso, se escuta que as aulas do município salineiro só vão começar em março, com escolas sucateadas e sem manutenção. Tem que diga que Túlio, o prefeito carnavalesco, deve os fornecedores da merenda e prestadores de serviço no transporte escolar. Será que o Ministério Público não tá vendo isso, pra frear essa desordem toda. (R. Pires).

