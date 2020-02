Macau: Na falta de um prefeito; o vice vai trabalhando por todos

Sorte de Macau que na ausência de um bom prefeito, tem um vice-prefeito que trabalha por todos, quando o Governo do Rio Grande do Norte anuncia hoje que atenderá a requerimentos apresentados pelo deputado Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado, e destinará viaturas policiais para várias cidades potiguares, incluindo o município salineiro nesta lista de prioridades.

“Agradecemos a atenção da governadora Fátima Bezerra, que por intermédio do deputado Ezequiel Ferreira atende um pedido nosso, beneficiando a cidade Macau. Já entregamos uma viatura em 2018, e agora vêm mais duas para melhorar a segurança”, destacou o vice-prefeito Rodrigo Aladim.

Os veículos modelo Mitsubishi foram adquiridos com recursos oriundos da parceria entre o Governo Federal e o Estadual. Os carros atenderão a Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Rodoviária de Trânsito em várias regiões do Rio Grande do Norte.



Viatura zero quilômetro entregue a Macau por Ezequiel e Aladim em 2018

