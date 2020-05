Macau: O grito de alerta do vice-prefeito em favor dos aposentados sem salários

Tem mais dinheiro nos cofres da prefeitura de Macau e a receita extra chega com um despacho da Justiça do Trabalho, que favoreceu o município com a suspensão do desconto de cerca de R$ 150 mil/mês na conta única da prefeitura para o pagamento de precatórios.

O vice-prefeito Rodrigo Aladim sugere que o município use essa economia para regularizar o pagamento dos aposentados, lembrando que alguns faixas salariais já se encontram há dois meses sem receber seus proventos.

Atualmente, a Prefeitura de Macau em média tem que desembolsar cerca de R$ 200 a R$ 250 mil reais ao mês para o complemento da folha da Macau Prev. “Acabou a desculpa, o município passou a contar desde o final de abril com uma receita extra que não estava prevista. O prefeito se quiser, pode usar esses recursos para amenizar a fome e o desconforto dos aposentados que estão em dificuldades, devido à falta de compromisso da gestão”, destacou Aladim.

