Macau: População reconhece o trabalho do Vereador Kekel e sinaliza que ele seria um bom vice para Dr. Zé António

Nas últimas semanas rolou nas redes sociais e grupos de whats app enquetes com pretensas lideranças de possíveis chapas visando às eleições deste ano na terra das salinas.

Pois bem…

O que chama a atenção é que o vereador Emanuel Clésio, mas conhecido por Kekel (CD), está apenas há 4 anos na política, e em seu primeiro mandato, desponta na lideranças dessas enquetes.

O nome de Kekel constou no meio das grandes lideranças politicas de Macau, como por exemplo, como Raimundo da Farmácia, e outros de partidos com história política na cidade e no país.

Entre os pretensos, constava na disputa o pré-candidato do PT, Ubiratan, ex-vereador da cidade, e o engenheiro Lenilson Ramos, do PSB, ex-partido do médico Eduardo Lemos, e do deputado Federal Rafael Motta.

Assim como Raimundo da Casa de Saúde, pré-candidato a prefeito e grande liderança na cidade, ex-vereador, ex-secretário de saúde, e militante há 30 anos na política macauense.

O blog entrou em contato com o vereador Kekel, ele disse que “é uma honra no meu primeiro mandato ter esse reconhecimento da população, e despontar como o de Raimundo, a quem tenho, inclusive, um imenso respeito e reconhecimento de sua força política”.

