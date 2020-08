Macau: Rômulo se preocupou com as contas de Dr. Zé Antônio, e esqueceu que as suas foram reprovadas

Já diz o ditado, casa de ferreiro espeto de pau.

A história que eu vou relatar agora seria cômica se não fosse trágica é que o pré-candidato a prefeito de Macau Rômulo Paulista que entrou com um pedido na Câmara Municipal de Macau para que Dr. Zé Antônio tivesse suas contas votadas novamente teve suas próprias contas reprovadas referentes a campanha de 2016.

Em 2016 Rômulo foi candidato a vereador e declarou para a justiça eleitoral que não gastou nenhum centavo na sua campanha. É claro que a justiça não acreditou nessa conversa e não pensou duas vezes, reprovou as contas de Rômulo que sequer recorreu da sentença.

É de se estranhar que alguém que não se preocupa nem com suas próprias contas vá se preocupar com a conta dos outros.

Com a sentença que reprovou as contas de Rômulo dificilmente ele consegue deferir sua candidatura a prefeito de Macau.

Existe até uma passagem bíblica que diz que antes de reparar no algueiro no olho do teu irmão tira a trave do teu próprio olho. Blog É isso aí!

