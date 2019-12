Macau: Vereador Kekel informa que prima do prefeito é “laranja usada para lavagem de dinheiro” público

Durante sessão da Câmara Municipal de Macau no ultimo dia(11), assegurando o sigilo de sua fonte, o vereador Kekel afirmou haver recebido informação que a prima do prefeito Túlio Lemos, é uma das “laranjas” da atual gestão salineira, usada para lavagem de dinheiro público do município, através de contratos com empresas também laranjas.

Segundo Kekel, alguns dos contratos inoperantes e “bens fantasmas”, estão servindo para desviar recursos públicos, em nome desta senhora. O edil sugeriu que se averigue a informação de suposto aumento no patrimônio e renda da senhora Carla Lemos, para saber se de fato aumentou e, caso positivo, saber sua origem.

Por fim, Kekel lembrou que a investigação não será fácil, devido à necessidade de quebra do sigilo bancário. Particularmente, acredito que, pelo menos em parte, o nobre vereador Kekel está equivocado.

Possivelmente será inútil a quebra do sigilo bancário da desta senhora, já que a mesma frequentemente alardeia sua honestidade em redes sociais. Assim sendo, creio que a não terá dificuldade alguma em abrir seu sigilo bancário, para que tudo se esclareça o mais rápido possível. Blog Edésio Silva.

