Macau: Zé Antônio e Flavio Veras, juntos e misturados em animada tarde de sábado

Em outubro deste ano, cerca de 21 mil eleitores devem ir às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores. A quase 10 meses das eleições municipais, começam ressurgir os desaparecidos, hoje presente em eventos carnavalescos a enterros.

Todos pré-candidatos pousando pra fotos com seus “admiradores” e organizando-se já para as eleições movimentam os bastidores da política.

Em Macau, não poderia ser diferente, 2 ex-aliados, adversários políticos, “concorrentes” ou não ao cargo de prefeito da cidade se encontraram neste sábado (8) em 1 evento – prévia carnavalesca. O clima foi de cordialidade entre os “pré-candidatos” a prefeitura de Macau, José Antônio Menezes e Flávio Vieira Veras, ambos ex-prefeitos.

O encontro ocorreu na Capital do Estado, durante as comemorações do bloco Troça Carnavalesca, que reúne anualmente macauenses em Natal.

De 1 lado a euforia dos “amigos” correligionários de ambos, doidos que ocorra uma união. Do outro o pé atrás. Zé e Flávio outrora foram aliados em uma união nascida da desunião do grupo do então prefeito José Antônio, até hoje com várias cicatrizes, podendo chamar de verdadeiras “feridas”.

Mas… Como em política diz que só não se ver boi voar, o resto tudo é possível.

O médico Zé Antônio, 2º informações tem ainda o desejo de ser prefeito de Macau mais uma vez, mas tem encontrado resistência na família. Os Menezes não querem o médico candidato.

Já o empresário Flávio Veras, este tem dito a correligionários mais próximos que será candidato, embora de veras esta afirmação seja ainda uma incógnita. Blog F. Gomes.

