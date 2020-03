Maior shopping de Natal fecha as portas por tempo indeterminado por causa do coronavírus

O Midway Mall, maior shopping center do Rio Grande do Norte, decidiu fechar as portas por tempo indeterminado para conter o avanço do novo coronavírus (Covid-19) a partir de sábado (21). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (20) nas redes sociais do shopping.

“Como medida de prevenção ao avanço da Covid-19, o Midway Mall se mantém unido à população e, seguindo recomendação dos órgãos de saúde, decide suspender o atendimento ao público. Várias medidas preventivas já vinham sendo adotadas, mas entendemos que uma ação mais efetiva e necessária”, disse a assessoria do centro comercial.

