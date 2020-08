Mais de 100 moradores de assentamentos de Guamaré já atualizaram suas informações e estão regularizados no INCRA

Nos últimos dois anos, a Prefeitura de Guamaré tem ampliado a parceria com o homem do campo. Já são mais de 100 assentados regularizados com a atualização e desbloqueio junto ao INCRA.

“Agora estamos na emissão de DAP, em parceria com a EMATER-RN e na elaboração de projetos do Pronaf, via AgroAmigo com a parceria do Banco do Nordeste”, informa a assessoria técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. A assistência da prefeitura conta com a assessoria técnica da FETARN.

