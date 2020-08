Manú de Nascimento: O povo quer este Homem na Câmara

É visível o crescimento do nome de Manú de Nascimento, como pré-candidato a vereador nos quatro cantos do município. Em especial, na comunidade de Salina da Cruz, onde mora e reside há 54 anos.

Um cidadão do povo que conhece os problemas, e sabe o caminho das pedras para resolver quando estiver representando cada cidadão na câmara municipal.

Com três sessões e um eleitorado de 1.185 votantes, a comunidade de salinas quer em peso no legislativo alguém que de fato o represente. E Manú caminha a passos largos com apoio da família, dos amigos e da militância para este feito.

Consciente

Com um discurso firme, olhar concentrado, Deus no coração, e consciente da responsabilidade que o cargo de vereador requer. O pré-candidato tem como carro chefe o seu exemplo de vida. Não é atoa que ele aparece entre os 11 nas pesquisas.

Manú tem bom entrosamento com a comunidade, e conta com o apoio a sua pré-candidatura da professora e vice-prefeita Iracema Morais, do ex-vereador Valdir Morais, dentre outros.

Um homem simples que tem amizade e prestígio junto à sociedade e a classe politica. Ainda pesa em seu favor o trabalho desenvolvido no social, mesmo sem ser politico Manú sempre estendeu a mão amiga aqueles que precisaram da ajuda dele.

Sem alarmes

Filiado ao MDB, este homem é uma das maiores apostas dos novos nomes do partido para as eleições municipais deste ano.

Sem alarmes, ele vem construindo seu projeto politico visitando amigos, e construindo uma base sólida na sede e na zona rural, visando uma cadeira na câmara no próximo dia 15 de novembro.

Nota do Blog: Aqui pra gente… Escreva ai, este cara escreverá com trabalho e exemplo, uma grande história na câmara municipal de Guamaré.

