Marcondes Paiva: Dia de festa para um líder que desperta nos outros a vontade de fazer o correto e melhor

Sexta-feira de parabéns para o Secretário Municipal de Administração de Guamaré, Marcondes Paiva. Um profissional de grande competência, que gerencia a pasta da administração pelo exemplo de transparência, legalidade, moralidade e organização em todos os atos da gestão municipal, hoje sob outro olhar dos órgãos de fiscalização e controle de gastos públicos.

Marcondes tem ajudado o prefeito Adriano Diógenes a Governar em busca da eficiência administrativa. Foi através dele que o ponto eletrônico passou a ser cumprido com mais rigor. Foi ele também que apresentou a plataforma 1 DOC e agora deixa como legado o Almoxarifado Digital, centralizando todo o setor de compras da prefeitura.

Com o Secretário Marcondes na Administração, Guamaré também adere na atual gestão ao projeto do MP “Licitação Transparente”, tocado pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias do Patrimônio Público-CAOP. Não bastasse tudo isso, o município hoje é um dos poucos que conta com uma eficiente Ouvidoria Virtual a serviço do cidadão 24 horas.

Marcondes deu passos que dificilmente outros gestores poderão voltar atrás e daqui, o nosso reconhecimento a sua dedicação, perseverança e eficiência, qualidades admiradas por todos que convivem com ele.

Que esta data se repita muitas vezes para que você continue sendo esse exemplo para todos os servidores que trabalham por uma cidade melhor. Seu exemplo me inspira a lutar por uma Guamaré diferente e para todos!

Saúde!

