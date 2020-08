MDB de Guamaré tá forte e unido para as eleições de 2020

Um dos partidos com maior densidade e força eleitoral para a disputa proporcional e majoritária em Guamaré nas eleições deste ano, é sem duvidas, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), seguido pelo Solidariedade (SD), e PSC.

O prefeito Adriano Diógenes está disposto e motivado para disputar à reeleição, mas no MDB o nome indicado para a disputa majoritária ainda está indefinido, mesmo com nomes conhecidos, a exemplo do ex-prefeito Hélio Willamy, que poderá ir para a disputa, caso o grupo decida que o nome seja o dele.

Quem vai decidir ainda esta semana, quem de fato será o candidato a majoritária será Adriano e Hélio. Essa decisão será comunicada e amplamente divulgada oficialmente nas redes sociais e grupos de whats à população.

Partido reforçado

O MDB é dono da cadeira de prefeito, vice-prefeito e de mais seis cadeiras no parlamento municipal, como o vereador e presidente da câmara, Eudes Miranda, os vereadores Carlos Câmara, Miranda Junior, Lisete Negreiros, Edinor Albuquerque, e Eliane Guedes. Com isso, posso afirma que o partido vai para as eleições deste ano ainda mais forte.

O MDB tem nos seus quadros seis vereadores que foram campeões de votos e juntos deram uma expressiva votação ao deputado Hermano Morais em 2018. Isso é sinal de força e popularidade.

São nomes experientes em disputas eleitorais no município e com serviços prestados a cidade na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy. Entre os novatos com nomes anunciados para a disputa, estão os peso pesados como: Dedezinho, Manú, Leandro, Pretinha, Augusto, dentre outros.

(Visited 186 times, 186 visits today)

Suposta declaração de Flávio Veras é recebida como medo da sua força política e fake news Nota de Pesar: Faleceu o ex-vereador Claudionor Vieira, Pai do vereador Edinor Albuquerque