Mensagem do ex-prefeito Hélio Willamy ao Dia do Trabalhador

Deixo hoje aqui a minha gratidão a todos por fazer de Guamaré um lugar melhor de se viver, com mais dignidade e mais cidadania.

Um abraço especial a toda equipe da saúde, que com muita garra e dedicação tem feito a diferença nos dias atuais.

Que neste 01 de Maio “Dia do Trabalhador”, possamos comemorar juntos nossas conquistas, as atuais e aquelas que ainda virão, que serão muitas, fruto da luta do nosso povo trabalhador.

Parabéns aos profissionais guamareenses e deste Brasil a fora, que trabalham incansavelmente para desenvolvimento o município de Guamaré e do nosso país. Tudo isso passará!

Que Deus proteja cada trabalhador, trabalhadora, sua família e seus lares.

Feliz Dia do Trabalhador a todos!

Hélio Miranda

#FirmenaRocha

