Mensagem do Prefeito Adriano Diógenes pelo Dia Internacional da Mulher

Neste dia 8 de março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, quero enfatizar o nosso reconhecimento a todas as mulheres, em especial, as mulheres da minha querida cidade de Guamaré, pela sua relevante parcela de contribuição no crescimento deste município, por serem mulheres fortes, guerreiras, empreendedoras, e que estão sempre presentes, em cada passo, para novas conquistas.

Manifesto, no ensejo, o nosso respeito e admiração, a vocês, mulheres, que fazem parte da nossa administração, e que, sem sombras de dúvidas, vem nos ajudando a administrar com Responsabilidade e Trabalho.

E, para aclamar a todas as mulheres, neste dia tão especial, eu saúdo a primeira dama, minha esposa, Manuella Jacome, Parabenizando-a, por ser essa mulher determinada, guerreira, batalhadora, sonhadora, companheira, verdadeira, inteligente, parceira, dedicada, emotiva, sensível e por ser essa mulher espetacular que conquistou o meu coração.

Feliz Dia das Mulheres!

Adriano Diógenes

Prefeito de Guamaré

