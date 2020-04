Miranda Junior – MDB: A união faz a força e juntos somos mais fortes

O MDB de Guamaré continua unido e se fortalecendo visando as eleições deste ano com o anúncio de mais filiações ao partido, que disputarão uma das onze cadeiras na câmara municipal. A sigla recebeu na tarde desta sexta-feira (03), a filiação do advogado e vereador Miranda Junior.

O ato foi comemorado com festa com os demais vereadores que fazem a base de sustentação do governo na câmara, e contou com a presença do prefeito Adriano Diógenes, e do ex-prefeito Hélio Willamy.

A chegada do vereador Miranda Junior a nação bacurau foi bem articulada pelo o ex-prefeito Hélio. O vereador vem para somar e multiplicar no grupo do MDB, anulando de vez toda e qualquer especulação que ele iria para o Solidariedade.

O vereador ao assinar a ficha de sua filiação ao partido foi autêntico ao dizer “A união faz a força, e juntos no MDB somos mais fortes”. Disse Miranda. Essa amizade politica de Miranda e Hélio é antiga, antiguíssima, e se fortaleceu ainda com sua filiação ao MDB.

O filho de Chico da Praça está em seu terceiro mandato, e se mostra otimista para as eleições deste ano. Com base sólida e serviços prestados a população guamareense. Miranda Junior reconhece que o pleito eleitoral para o legislativo terá bons nomes, e será bem disputado, mas afirma que terá êxito o grupo político que tiver unido.

