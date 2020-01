Missa e procissão encerram festividades de São Sebastião em Baixa do Meio

A noite desta segunda-feira (20) a população de Guamaré, na comunidade de Baixa do Meio, prestigiou o encerramento de mais uma edição das festividades alusivas a São Sebastião, padroeiro da comunidade. A culminância da programação deu-se com a tradicional procissão, que reuniu centenas de pessoas que percorreram as principais ruas do distrito, num ato de fé e devoção religiosa.

Como de praxe, a Prefeitura de Guamaré, deu total apoio à Igreja Católica para a realização da festa, que foi iniciada no ultimo dia (10).

A procissão desta segunda ocorreu após missa campal celebrada pelo Padre Gilvan Bezerra, ao lado da igreja. Acompanhado do presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, do ex-prefeito Hélio Willamy, ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, além dos demais, secretários e vereadores, o prefeito Adriano Diógenes, participou da procissão ao santo padroeiro.

De acordo com o prefeito Adriano Diógenes, a festa de São Sebastião é um dos eventos mais aguardados pela população de Baixa do Meio durante todo o ano, e representa um momento de renovação. “Essa é uma das festas religiosas mais bonitas da comunidade. É um momento em que ficamos mais perto de Deus e onde podemos renovar a nossa fé e a nossa esperança”, frisou o prefeito.

