Mossoró Cidade Junina 2020 está cancelado

A prefeita Rosalba Ciarlini anunciou na tarde deste domingo, 22, que, em função da pandemia do Coronavírus, o Mossoró Cidade Junina deste ano será cancelado. Os recursos serão destinados para a saúde do município.

O cancelamento do MCJ 2020 será publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM) de amanhã, dentro do decreto de calamidade pública que trará outras medidas de prevenção e combate ao Covid-19.

“O Mossoró Cidade Junina vai ser cancelado. Não poderá acontecer. Os recursos destinados serão priorizados, principalmente, para a saúde”, declarou a prefeita Rosalba Ciarlini em vídeo postado nas redes sociais da prefeitura da cidade.

