Mozaniel cai na folia e recebe o abraço do folião

O ex-prefeito Mozaniel Rodrigues, pré-candidato a prefeito de Guamaré, caiu na folia nesta terça-feira de Carnaval, brincando no meio do povo. Os dias de folia serviram para testar sua popularidade nas ruas onde visitou famílias e amigos, e o abraço do folião com cheiro de mel no arrastão foi à resposta de sua aceitação popular.

(Visited 84 times, 84 visits today)

Dia de festa com coros de parabéns para Iago Números na segurança pública revelam um carnaval de paz em Guamaré