Mozaniel Rodrigues: Um politico que ouve o povo onde o povo vive

O compromisso assumido pelo o pré-candidato prefeito de Guamaré pelo SOLIDARIEDADE, Mozaniel Rodrigues, que consta em seu plano de governo é de promover uma gestão atuante e participativa para os próximos quatro anos.

A participação do povo, principalmente dos mais humildes nas decisões e sugestões de melhorias, será fundamental no andamento dos trabalhos do governo em todos os setores, caso Mozaniel venha a ser o eleito pelo povo no próximo dia 15 de novembro.

Todos os dias, logo cedo, é natural ver Mozaniel nas ruas da comunidade de Baixa do Meio, onde mora, conversando com os moradores, ouvindo o povo e sendo ouvido por aqueles que precisam de atenção.

O exemplo foi registrado por um leitor do blog, que fez um registro recente de um candidato feliz, confiante no futuro e descontraído, conversando com seu Luiz de Pompilia, 85 anos, um homem simples e de história, morador da comunidade de Baixa do Meio.

Mozaniel é um politico aberto ao diálogo e faz a sua política com o pé no chão, sem salto alto e longe dos bajuladores de plantão. Não foi à toa que os eleitores do município de Guamaré deram na última eleição suplementar, exatos 5.604 ao filho do saudoso João Pedro Filho nas urnas.

É pelo seu grau de popularidade em cada eleição que disputa, que Biel vem cada vez se aproximando de um sonho: ser prefeito de Guamaré e governar para todos, eliminando a linha imaginária que separa os ricos e os pobres da Cidade do Ouro Negro.

