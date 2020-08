Muito + Segurança: Câmera de monitoramento é instalada na entrada e saída da cidade

Bem-vindos a Guamaré, uma cidade monitorada na entrada e saída, tanto na sede como na comunidade de Baixa do Meio. Câmaras de vídeo monitoramento passaram a ajudar na segurança da população. Esta é mais uma medida de garantia de manter uma cidade segura ofertada a população, e tratada com prioridade pela o atual comandante da Guarda Municipal, Irajan Martins.

Uma medida de segurança que será ampliada em toda cidade com a tecnologia da Muralha Digital, o processo de licitação já está em andamento. Ao todo foram instaladas 12 câmeras de alta definição em HD em pontos estratégicos.

Segundo Irajan, “objetivo do monitoramento é reduzir os índices criminais, principalmente envolvendo o roubo e o furto de veículos, residências, comércios, dentre outros, sendo de logo identificado pelo o SECOM, e informado as VTRs da Guarda Municipal e Polícia Militar. Além de facilitar e muito o trabalho investigativo da Policia Civil na elucidação de crimes. A expectativa é que as câmeras de segurança diminuam os índices de criminalidade na cidade e em Baixa do Meio”. Comentou

Nota do Blog: Parabéns a Guarda Municipal!

