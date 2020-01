Município de Guamaré é classificado para o Programa Vida Saudável

Com políticas públicas bem definidas, na assistência ao idoso, o município de Guamaré foi selecionado pelo Governo Federal para receber kits de promoção de atividade física para idosos, através do Programa Vida Saudável na modalidade Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa.

A cidade de Guamaré foi classificada na 68ª colocação, entre 301 selecionados em todo Brasil. O programa é uma parceria entre duas ações do Ministério da Cidadania, destinadas às pessoas idosas: a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi), ligada à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, e o Programa Vida Saudável, da Secretaria Especial do Esporte.

Com esta união, os municípios selecionados que já fazem parte da iniciativa da pasta de Desenvolvimento Social poderão receber kits para promover a prática de exercícios físicos e de lazer para os idosos.

“Com esse aporte do Governo Federal, o município de Guamaré vai melhorar ainda mais a qualidade de vida desse público, ampliando o processo de socialização e auxiliando na recuperação da saúde dos nossos idosos”, destacou a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara.

