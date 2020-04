Não há risco de colapso de Convid-19 no RN, diz médico

Muito diferentemente do que projetou o Secretário de Saúde de Natal (RN) Cipriano “Atrapalhado” Maia que disse que o RN estaria com 11 mil mortos por Codiv-19 até maio, “não há risco de colapso da rede pública ou privada de Saúde do Estado, e nem de longe a ameaça desse total de óbitos”, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos do RN, Dr. Geraldo Ferreira.

