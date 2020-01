“No meu coração tem o H de Hélio”, Disse Berg

O empresário Wildemberg Willian de Macedo Bezerra, mas conhecido por Berg da farmácia, aumenta a tabuada de somar e multiplicar, declarando apoio incondicional ao projeto politico do ex-prefeito Hélio Wilalmy. “No meu coração tem também o H de Hélio”.

Berg afirmou ao blog ter tomado essa decisão por conhecer o trabalho, a competência, compromisso, e a seriedade de um homem que contribuiu e muito para desenvolvimento de Guamaré.

Hélio já anunciou em seu instagram que só se pronunciará sobre seu futuro politico após o carnaval. Berg considera o ex-prefeito como um grande articulador politico, um homem que sabe os caminhos das pedras para ganhar uma eleição.

De uma coisa é fato…

A movimentação política na sede do município, e especial, nos distritos, zona rural, é intensa. Na comunidade de Baixa do Meio, por exemplo, a noite mais parede dia, e o prato principal tem sido galinha, cuscuz com charque, bolacha e política.

