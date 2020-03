Noite de filiações do MDB de Guamaré incluiu a vereadora Eliane Guedes

Na noite desta quinta-feira, dia 26, o Movimento Democrático Brasileiro de Guamaré – MDB – realizou um jantar na fazenda do vereador Edinor Albuquerque, na comunidade do Umarizeiro, com a presença do prefeito Adriano Diógenes, e do ex-prefeito Hélio Willamy. Na pauta, os preparativos para as eleições de 2020, e a chegada de novos companheiros.

O maior partido recebeu mais dez novos companheiros, entre eles, a surpresa foi o nome da vereadora, outrora oposição ao governo, hoje aliada, Eliane Guedes. Além dos vereadores Eudes Miranda, Carlos Câmara, que se somam ao cordão do bacurau.

Ainda se filiaram ao partido o pré-candidato Dedezinho, Manú, Leandro Félix, Augusto da Colônia, Pretinha, e João. O líder do partido, saudou os novos filiados, e falou sobre a mobilização do MDB para 2020. ” O partido do MDB está unido e forte, e vai apresentar bons nomes para o pleito desde ano”.

