Nota de Esclarecimento: Hospital Manoel Lucas de Miranda

Prefeitura de Guamaré, vem por meio de nota, esclarecer o fato ocorrido no plantão médico deste domingo, 12 de abril de 2020, no Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda.

Primeiramente, a Secretaria Municipal de Saúde tranquiliza a população, informando que na data de hoje o município mantém dois médicos plantonistas, sendo um clínico na UPA de Baixa do Meio e uma médica ginecologista no hospital municipal.

Quanto a ausência de um segundo médico no plantão do Hospital Manoel Lucas de Miranda, ocorre que o profissional da escala deste domingo, 12, faltou ao plantão, não sendo possível substituí-lo em tempo, mesmo assim, contamos com uma médica no HMLM de prontidão para atender a clínica médica e obstetrícia.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, lamenta a falta do profissional médico sem aviso prévio e deixa claro que não houve qualquer tipo de negligência médica, nem falta de atendimento até este momento no plantão citado.

Por fim, a Prefeitura de Guamaré reforça e deixa claro que nesse intervalo de tempo, nenhum paciente ficou sem o devido atendimento médico e informa que a partir das 17h deste domingo, a escala médica do hospital municipal vai está com o segundo médico no plantão.

Guamaré, 12 de abril de 2020

Prefeitura de Guamaré

Secretaria Municipal de Saúde

