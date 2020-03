Nota de esclarecimento-Programa do Leite Potiguar

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem de público esclarecer que nessa sexta-feira, 20 de março, o município não irá receber o abastecimento de Leite, de total responsabilidade do Governo do Estado – PROGRAMA LEITE POTIGUAR.

De acordo com o responsável pela distribuição do laticínio, o motivo da suspensão da próxima entrega continua por problemas com o banco de gelo para refrigeração do local de produção e armazenamento, comprometendo a qualidade do leite.

Ainda nos foi informado que o repasse aos beneficiários do Programa Estadual Leite Potiguar será normalizada na próxima semana (27/03/2020).

Guamaré, 18 de março de 2020

Atenciosamente,

Equipe Técnica do PLP da Secretaria Municipal da Assistência Social.

(Visited 8 times, 8 visits today)

Prefeitura de Guamaré divulga plano de contingência Coronavírus MPRN recomenda que estabelecimentos comerciais evitem o desabastecimento de álcool gel e mascaras descartável