Nota de esclarecimento: Programa do Leite Potiguar

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vem de público esclarecer que nessa sexta-feira, 06 de março, o município não irá receber o abastecimento de Leite, de total responsabilidade do Governo do Estado – PROGRAMA LEITE POTIGUAR.

De acordo com o responsável pela distribuição do laticínio, o motivo da suspensão da próxima entrega acontece por problemas na refrigeração no local de produção e armazenamento, comprometendo a qualidade do leite.

Ainda nos foi informado que a quantidade que não será entregue esse semana vai ser suprida nas próximas entregas do leite para que o município possa repassar aos beneficiários do Programa Estadual Leite Potiguar.

Guamaré, 05 de Março de 2020

Atenciosamente,

Equipe Técnica do PLP, da Secretaria Municipal da Assistência Social.

