Nota Pública: Secretaria Municipal de Saúde – Covid-19

Nota de Esclarecimento

A Secretaria Municipal de Saúde de Guamaré vem de público esclarecer alguns questionamentos que chegaram às redes sociais, em razão da morte e sepultamento da senhora Zulmira Dantas Alves.

Inicialmente, estamos todos solidários a dor da família, nesse momento de luto e saudade pela perda irreparável, mas são necessários alguns esclarecimentos.

1º- Os municípios não recebem recursos financeiros destinados pelos governos federal e estadual por casos confirmados de COVID-19, como chegou a ser insinuado nas redes sociais;

2º-Dona Zulmira era comunicante de um caso positivo de COVID-19, a mesma apresentou os sintomas clínicos da patologia;

3º- Com intuito de proteger à população e principalmente a família de Dona Zulmira, foi utilizado após a confirmação de seu óbito, o protocolo nacional e internacional para casos suspeitos e positivos de COVID-19, como determinado pelo Ministério da Saúde através da Nota Técnica de Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus (COVID-19).

Por fim, nos colocamos à disposição da família e das autoridades que necessitem maiores esclarecimentos, cientes que fizemos o correto para proteger à vida de todos envolvidos nesse caso, familiares da então paciente, à população de Guamaré de modo em geral e profissionais de saúde.

Guamaré (RN), 04 de maio de 2020.

Secretaria Municipal de Saúde

