Números na segurança pública revelam um carnaval de paz em Guamaré

Reunindo multidões nas ruas, o município de Guamaré realizou um carnaval tranquilo e de paz em 2020 e quem comprova isso são os números divulgados pela Secretaria Municipal de Segurança, que coordenou o plano de ação para o período de momo na cidade, onde um efetivo de 79 homens garantiu a sensação de segurança para os foliões.

O Secretário Municipal de Segurança e Defesa Patrimonial, João Batista apresentou à imprensa a estatística de ocorrências policiais nesta quinta-feira, 27. No período de sexta-feira, 21, a terça-feira, 25, foram registrados dois portes de entorpecentes, uma lesão corporal dolosa, um flagrante de tentativa homicídio e um flagrante de tráfico de drogas. Também foram registrados seis boletins diversos em pequenas ocorrências.

“Graças a Deus e aos operadores de segurança pública foi tudo tranquilo”, declarou o secretário João Batista, agradecendo o apoio direto do prefeito Adriano Diógenes para o trabalho na segurança do Carnaval, onde atuaram juntos as Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal e a Defesa Civil do município.

