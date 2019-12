O melhor Réveillon da Costa Branca é no Hotel Pousada Ebenezer Village

Queima de fogos, buffet da virada, banda ao vivo com Emiliano de Paula, DJ Jhon– espaço kids para a criançada se divertir, são atrativos do réveillon que promete ficar na história. E o endereço não podia ser outro: Tudo isso e muito mais esperam por você no Ebenezer Village, em Guamaré.

O empreendimento tem também a disponibilidade para pacotes com hospedagem. Mais informações: (84) 3525 2490/ 98893. 2490 – Instragram: @ebenezervillage

(Visited 1 times, 1 visits today)

Comunicado: O Restaurante Sabor da Praia com nova administração Votos de Feliz Ano do prefeito de Guamaré Adriano Diógenes e Família