O Natal em Família da prefeitura de Guamaré continua hoje em Baixa do Meio

A programação do Natal em Família da prefeitura de Guamaré, aberta no início do mês com o acendimento das luzes da árvore de natal do Vila Maria, teve mais um capítulo especial neste sábado, 21, na Orla de Aratuá, com a apresentação da Filarmônica de Guamaré, seguida pelo cordelista Francisco de Betânia e o espetáculo Auto de Natal, que conta a história do nascimento do Menino Jesus.

O evento prestigiado pelo prefeito Adriano Diógenes e a primeira-dama, Manuella Jácome e ainda pelos vereadores Edinor Albuquerque e Lisete Negreiros terminou com show do cantor gospel Mikeias Cruz. A programação continua neste domingo, 22, a partir das 20h, na Praça da Juventude em Baixa do Meio.

