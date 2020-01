O poder sobrenatural de Mauriceia tem despertado curiosidade

A pergunta é uma só na cidade de Guamaré: onde está a peça do xadrez pra definir o jogo e tirar a secretária Mauriceia Cavalcanti do comando da Secretaria de Turismo? Quem está por traz desse poder sobrenatural?

Tem quem diga que além da classe política de Guamaré e dos curiosos que acompanham de pertinho a cena política, até o MP já sabe a resposta pra tudo isso e poderá acabar com a brincadeira muito em breve.

Persona non grata na equipe de governo e em vários segmentos da sociedade de Guamaré, Mauriceia Cavalcanti parece contar com forças ocultas ou ter em mãos algum trunfo para se segurar no cargo e na equipe, onde já não é bem-vinda a muito tempo.

E cá pra nós: todo mundo sabe que a Secretária de Turismo fingi que aceita numa boa Adriano como prefeito e que veste a camisa do governo, por outro lado, Adriano com sua habilidade vai disfarçando a resistência que encontra até dentro de casa para mantê-la no cargo.

Hoje se fizer uma pesquisa em Guamaré, chega a 90% a rejeição de Mauriceia, que sequer tem apoio também da bancada governista da Câmara Municipal, que lhe deu como presente de natal a retirada de recursos da sua pasta para outras secretarias no orçamento de 2020.

Quem tem conversado com a secretária afirma que ao prefeito ela disse uma coisa na primeira reunião desse ano, mas ao bater à porta da sala da Secretaria de Planejamento recebeu “forças” pra botar na rua o bloco “Daqui não saio, daqui ninguém me tira”.

Quem viver verá o fim dessa novela, onde quem paga o preço mais alto é a cidade e o prefeito que insiste em dormir com uma inimiga disfarçada de aliada.

Bolsa de apostas

Enquanto isso… O carnaval 2020 promete, tem bloco que já até encomendou um balde de mel a mais na cota, apostando que a secretária de turismo esse ano fica na cidade pra organizar e coordenar a folia, com direito a batismo no mel.

E não se admirem, se Mauriceia de repente resolver surpreender os foliões e aparecer sem máscara no meio do povão, que ela faz questão de dizer que não gosta, esquecendo que são estes quem pagam seu luxo nos hotéis, Resorts e bons restaurantes mundo a fora.

