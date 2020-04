O tiro no pé de quem não anda nas ruas e não convive com o povo de Guamaré

A mentira tem perna curta.

Poucas horas depois que uma autoridade política de Guamaré foi às redes sociais questionar o uso de EPI pelos profissionais de saúde de Guamaré, os próprios profissionais que estão no plantão da UPA24 de Baixa do Meio e no Hospital Municipal da cidade responderam com a verdade.

Mais uma vez, o tiro sai pela culatra e a verdade prevalece. Quando a verdade aparece, agora a culpa é de um suposto funcionário que denunciou a situação fantasiosa, criada por quem teve a oportunidade de administrar a cidade por mais de 50 dias e até água mineral deixou faltar no hospital. Blog Celso Amâncio.

