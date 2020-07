Onde existe uma vontade, existe um caminho… Deixe o homem trabalhar! Disse Chico Panema

Enquanto a pandemia da Covid-19 ainda é a pauta principal do Brasil e boa parte do mundo, uma indagação começa a também viralizar na terra do ouro negro: como serão as eleições a prefeito de Guamaré?

Daqui a menos de quatro meses o eleitor vai fazer sua escolha para os próximos quatro anos. O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, não anunciou oficialmente ainda, mas deve ser de fato candidato a reeleição pelo o MDB.

Um gestor destemido, cheio de sonhos e ousadia para o município avançar com rumo e prumo. Adriano, desde que iniciou seu mandato em dezembro de 2018, não tem parado um dia sequer de trabalhar.

As ações com realizações em tão pouco tempo provam que onde existe uma vontade, existe um caminho. O sucesso do Programa Prefeitura nas Comunidades com o olhar voltado aos “excluídos” das decisões políticas e administrativas da cidade fala por si só.

Governando com a burocracia e uma perseguição implacável por uma parte da oposição fora e dentro do próprio grupo, Adriano não ver isso como um empecilho para um prefeito que tem a vontade e a coragem de fazer acontecer.

As criticas e injustiças o prefeito vem respondendo com trabalho e com uma paciência de Jó.

Um gestor que cobra da equipe uma solução em tempo. Adriano governa o município focado no futuro, tem projetos e ideias inovadoras e surpreendeu a muitos, com uma nova postura de trabalho.

Hoje, o povo livre opina, discute com o prefeito, ouve, é ouvido e o gestor toma as decisões respaldadas por sua equipe, atendendo em primeiro lugar o apelo popular e com isso, a possibilidade de errar é infinitamente menor do que em outros modelos de gestão.

Um exemplo incontestável…

O exemplo vem da comunidade de Lagoa Seca, hoje seu Chico Panema tem razões de sobra para tanta felicidade, o que o prefeito prometeu no início do seu mandato vem cumprindo.

A água jorra nas torneiras das famílias do distrito, e a praça e a estrada serão construídas nos próximos dias.

Reeleição

O povo guamareense é politizado e inteligente, amadurecido e não se deixa influenciar por comentários de redes sociais e grupos de whats app, que muitas vezes não correspondam com a verdade.

Pressão e uma só carta na manga

Por outro lado, Adriano vem sofrendo uma pressão desnecessária para anunciar se é ou não candidato a reeleição como também para a escolha do candidato a vice na sua chapa.

Calado, paciente e com um semblante e um olhar firme, o magro e baixinho passa a confiança em quem o conhece mais de perto, e sabe que a carta da manga está guardada para a hora certa.

E vamos aqui imaginar, já parou para pensar se a cidade não tivesse um prefeito como Adriano Diógenes, nessa crise financeira que o município enfrenta, aliada a pandemia?

Guamaré tem hoje um prefeito técnico, conhecedor da área de saúde, cheio de sonhos e ousado, que sobretudo, cumpre a risca o pagamento do funcionalismo público há 19 meses, antecipadamente, além manter os serviços e fornecedores em dia, isto se chama gestão pública.

Quando o município não tem capacidade financeira para fazer as grandes obras em plena pandemia, o prefeito Adriano Diógenes, tem batido nas portas a nível estadual e federal em busca de soluções.

Adriano é prefeito de uma cidade, não de um partido político. Só o ano passado, o município amargou nada mais, nada a menos do que uma perda na arrecadação aproximadamente de R$ 40 milhões se comparada receita do exercício 2018 com 2019.

E daí?

Nada parou! As perdas continuam se acumulando e o prefeito tem tomado decisões para não ter que demitir servidores e deixar faltar o básico.

Sorte nossa que aqui vivemos e moramos que nesse momento difícil podemos contar com um prefeito que tem muita responsabilidade com as finanças do município. Esse fato em si já credencia Adriano para receber o respeito e o reconhecimento do cidadão, independente de opção política e partidária.

19 Meses de gestão

As comunidades escolares dos assentamentos Lagoa Doces, Umarizeiro, Santa Paz e Lagoa de Baixo ganharam um novo ambiente escolar na atual gestão com a reforma e ampliação de escolas. A ordem de serviço já foi assinada para reconstruir e devolver à comunidade de Salina da Cruz, a Escola Professor Antônio Teodorico, fechada há quatro anos.

Na educação infantil, a atual gestão concluiu a construção, equipou e entregou dois CEI, o Centro de Educação Infantil Olindina Vieira da Câmara Olegário, na cidade e o Centro de Educação Infantil Maria do Socorro Pedro, no distrito de Baixa do Meio.

Também foi adquirido mobiliário escolar e entregue para as unidades de ensino.

Pagamento e obras

Os servidores municipais da Prefeitura de Guamaré recebem antecipadamente a primeira parcela do 13º salário no mês de junho.

A obra do complexo assistencial da média complexidade da Assistência Social no conjunto Vila Maria, onde foi derrubada uma caixa de água desativada a anos e está também sendo construída uma praça com arenas esportivas no espaço da árvore de Natal, sem falar nas obras de drenagem para as ligações de esgoto na ETE.

São obras que geram emprego e renda aos trabalhadores no município.

Pandemia

O prefeito Adriano assumiu para si a liderança da crise e vem se comunicando semanalmente com à população, tem sido um exemplar gestor na linha de frente, e conta para isso com uma equipe de excelência.

Por fim

Adriano foi eleito Prefeito de Guamaré em um pleito suplementar disputadíssimo, talvez não soubesse que assumiria uma prefeitura cheia de dividas, vícios e tantos problemas “dentro de casa”.

O prefeito tornou público o momento que vivenciava o governo, tomou para si a responsabilidade e teve humildade para pedir a ajuda de todos para governar para todos.

Acredito que nunca foi sua intenção dividir o grupo, mas sempre somar forças e torná-lo cada vez mais forte com ajuda de todos, do mais simples eleitor as lideranças maiores. Portanto, uso como empréstimo as palavras de Seu Chico Panema “Deixe o homem trabalhar!”.

(Visited 180 times, 209 visits today)

Após uma semana, oficial do Exército que desapareceu é achado em Galinhos Se riscar um fósforo o grupo de whats app do blog pega fogo