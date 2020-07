Operação Avião desgovernado: Policia Militar prende mulher com drogas em Baixa do Meio

A Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito uma mulher com mais de 3 kg de drogas numa operação denominada por Avião desgovernado.

A PM montou uma barreira policial de fiscalização ao cumprimento do decreto estadual e municipal do Covid-19, quando os agentes abordaram um veiculo modelo Corsa de cor cinza, e para surpresa dos agentes visualizaram uma mulher da comunidade de Baixa do Meio, já bastante conhecida no meio do tráfico, no interior do veiculo.

De logo, todos que estavam no veículo foram revistado, a acusada mostra-se nervosismo durante todo tempo, quando o policial revistou a bolsa dela foi encontrado enrolado no lençol mais de 3 kg de droga tipo maconha.

Sem alternativas de fuga a mulher acabou confessando que a droga era de sua propriedade, e que estava sendo levada para deixar na cidade de Macau. Disse ainda a autoridade policial que entregaria a bolsa a alguém que não sabe o nome nem endereço, que a pessoa iria pegar a mochila em uma praça no bairro do Maruim.

Diante da prisão, a acusada foi encaminhada à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o Delegado Sandro Régis, onde serão realizados os procedimentos legais pela autoridade policial.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar.

