Operação Chumbo: Policia Militar prende uma mulher com drogas na comunidade de Salina da Cruz

Na tarde deste sábado (04), a Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito uma mulher acusada de tráfico de drogas na comunidade de Salina da Cruz, numa operação denominada por Chumbo.

A Polícia Militar já vinha recebendo denúncias anónimas via telefone funcional, de que na comunidade de Salina da Cruz, especialmente, no conjunto das 30 casas, como é mais conhecido, funcionaria um ponto de venda de drogas, e uma mulher com seu esposo, eram quem traficava no local com ajuda de outros comparsas velhos conhecidos da policia.

Os agentes se deslocaram junto ao endereço indicado, chegando ao local com a informação que naquele ressinto havia droga escondida, e intenso movimento na compra de entorpecentes, os policiais avistou no portão da casa, uma mulher que se mostrou muito nervosa. A acusada ao avistar a viatura da PM correu para dentro de casa, deixando o portão aberto, com intuito possivelmente de esconder a droga, que certamente estava ali escondida.

Os agentes entraram no recinto, e indagaram a acusada onde estava à droga escondida naquela casa, no primeiro momento ela negou, mas depois de uma busca minuciosa pela policia no interior da residência, foi encontrado embaixo de uma cadeira quatro trouxa de maconha, e numa cômoda no quarto, o restante da droga, tipo maconha, embalada, pronto para ser comercializada.

Foram apreendias drogas tipo maconha, dinheiro fracionado, e dois celulares. Diante da situação fática delituosa, a mulher e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvida pelo o Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

