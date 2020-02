Operação Cochilo II: Policia Militar prende mulher com drogas em Baixa do Meio

Na tarde desta segunda-feira (24) de Carnaval, a Polícia Militar, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito uma mulher com drogas na comunidade de Baixa do Meio, numa operação denominada por Cochilo II.

A Policia Militar recebeu uma denúncia anónima via telefone funcional, de que numa rua da comunidade funcionaria um ponto de venda de drogas, e uma mulher com um adolescente é quem estava traficando no local.

Os agentes se deslocaram junto ao endereço dos conduzidos, chegando ao local com a informação que naquele ressinto havia droga escondida, e intenso movimento na compra de entorpecentes. A PM anunciou que se tratar-se da polícia, adentrou no interior onde estavam os acusados.

Os agentes indagaram a acusada onde estava à droga escondida naquela casa, de logo, ela não se relutou e respondeu que ali realmente havia drogas, e que vendia juntamente com seu companheiro Cochilo, e indicou a autoridade policial onde estava escondida a droga.

Foram apreendias drogas tipo maconha, sacos plásticos para embalagem do entorpecente, e dinheiro fracionado. Diante da situação fática delituosa, todos e material ilícito e os conduzidos foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para serem ouvidos, e realizados os procedimentos legais.

Com informações da Polícia Militar

