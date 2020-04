Operação Conjunta: Polícia Militar prende quadrilha que realizou assaltos no distrito de Diogo Lopes

Os Policiais Militares da 1º CIPM somaram forças numa operação conjunta, e prenderam com êxito três meliantes que realizaram assaltos na comunidade de Diogo Lopes, distrito de Macau, na madrugada do ultimo domingo (05).

A equipe da PM apreendeu uma pistola calibre 380 que estava na posse dos meliantes. Os acusados tinham invadido na madrugada uma residência na comunidade que fica próximo a cidade de Guamaré. Os bandidos fizeram uma família de refém, e levaram pertences e o carro da família.

É o segundo assalto que estes meliantes tentam fazer na região e se dão mal. No primeiro assalto feito numa fazenda de camarão em Guamaré, a polícia caiu em campo com o apoio da polícia de Galinhos, Jandaíra e Parazinho, e conseguiram recuperar todo material roubado.

No segundo assalto feito em Diogo Lopes, os agentes caíram em campo e lograram êxito, ou seja, desta vez a casa caiu para eles. A polícia de Macau, Guamaré, Galinhos, Jandaíra, Parazinho e João Câmara, trabalham em conjunto 24 horas por dia, razão do êxito com material recuperado e prisões nesta ocorrência.

Com informações da Polícia Militar

