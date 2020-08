Operação em Patu deixa um morto e 11 são presos suspeitos de tráfico de drogas

Uma operação envolvendo policiais civis, militares e penais na madrugada desta terça-feira, 4, resultou na prisão de 11 pessoas suspeitas de tráfico de drogas no município de Patu, na região do Médio Oeste do Rio Grande do Norte.

A operação “Colheita” foi montada para dar cumprimentos de mandados judiciais naquela cidade. A ação tinha o objetivo de cumprir 13 mandados de prisão na cidade. Um dos alvos conseguiu fugir.

A polícia informou que foi recebida a bala e houve confronto. No tiroteio um suspeito foi baleado e morreu ao dar entrada no hospital do município.

Foram apreendidas armas, munições e drogas. A ocorrência está sendo encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Patu para os procedimentos cabíveis. Os presos serão encaminhados à Cadeia Pública de Caraúbas.

(Visited 3 times, 3 visits today)

Energia elétrica de inadimplentes pode ser cortada a partir desta segunda Após ação do MPRN, Justiça determina a colocação de recém-nascido em família do cadastro de adoção