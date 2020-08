Operação Pablo Escobar: Policia Militar prende homem com drogas em Guamaré

Inicio de noite deste sábado (15) na área policial movimentado, a Polícia Militar de Guamaré, sob o comando do Sargento Jhonny Cruff, com apoio de vários policiais, prenderam com êxito um homem acusado de tráfico de drogas, numa operação denominada “Pablo Escobar”

A PM vinha recebendo denúncias de tráfico de drogas na cidade de Guamaré e que boa parte da droga ficava escondida em uma residência na comunidade da COHAB, distrito de Macau, onde funcionava uma venda de drogas e entorpecentes, e que abastecia pontos de vendas em Guamaré.

De imediato, a EQUIPE POLICIAL se deslocou ao local para averiguar a veracidade da denúncia.

No local, foi detido um elemento, residente daquele imóvel, identificado pelos os agentes e conhecido na área policial. No local, foi localizado o seguinte material ilícito:

01 – espingarda; 1/2 – TABLETE de pó branco, provavelmente COCAÍNA; 01 – pedra grande e 01 – saco plástico com várias pedras pequenas do mesmo “pó”; 07 – pequenas porções de substância esverdeada, provavelmente MACONHA; 01 – porção maior da mesma substância; 01 – balança de precisão; – dezenas de pequenos sacos plásticos, usados costumeiramente para fracionamento de drogas; 01 – faca; 01 – cartucho de espingarda, cal. não identificado; 02 – rádios HT’s e a base carregadora; 02 – aparelhos celulares; Quantia de: R$ 52 reais, entre cédulas e moedas; 01 – caderneta com anotações da venda de drogas;

Diante da situação fática delituosa, o acusado e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 73 times, 73 visits today)

Eleições 2020: Lisete é forte candidata a compor chapa com Hélio como vice Itamar e Hélio: O vidente e a raposa velha fumam o cachimbo da PAZ