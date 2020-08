Operação Ventania: Policia Militar prende homem com drogas em Baixa do Meio

No final da manhã deste sábado (15), policiais militares do destacamento de Guamaré, recebeu de populares que numa residência da Rua Princesa Isabel, na comunidade de Baixa do Meio, funcionaria uma venda ilegal de drogas e substâncias entorpecentes.

Imediatamente, a EQUIPE foi ao local averiguar a veracidade da denúncia. No local, havia dois elementos. Onde um estaria “a comprar a droga” e o outro, a vender. Estes foram identificados pela autoridade policial.

No local, foi localizado o seguinte material ilícito: 09 – porções de substância esverdeada, provavelmente MACONHA; 01 – pequena porção de pó branco, provavelmente COCAÍNA; 01 – rolo de papel filme, usado costumeiramente para “embalar” droga; 01 – canivete; quantia de R$ 40,55 reais, e 02 – aparelhos celulares.

Segundo o Sargente Jhonny Cruff, com ele foram aprendidas drogas tipo maconha, cocaína, e outros materiais ilícitos. Diante da situação fática delituosa, o acusado e todo material ilícito foram encaminhados à 5ª Regional da Policia Civil de Macau, para ser ouvido pelo o competente Delegado Sandro Régis, para ser realizado os procedimentos legais.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar

(Visited 60 times, 60 visits today)

Eleições 2020: Toni do peixe adere ao projeto politico do vereador Sub Carlos Eleições 2020: Lisete é forte candidata a compor chapa com Hélio como vice