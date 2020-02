Oportunidade: Aberta as inscrições para o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental no Polo UAB

A Coordenação do Polo UAB em Guamaré informa que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental na modalidade à distância – 1º semestre de 2020.

A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, no Portal do Candidato, por meio do sítio do Sistema Gestor de Concursos (SGC) do IFRN no endereço abaixo:

http://processoseletivo.ifrn.edu.br

O período da inscrição será de 31 de janeiro de 2020, a partir das 14h00min, a 11 de fevereiro de 2020, até 17h00min, horário local.

