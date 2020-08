Oportunidade: MPRN abre seleção para assistente do Laboratório de Orçamento e Politicas Públicas

Notícias do MPRN

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) abriu seleção para o cargo de assistente do Laboratório de Orçamentos e Políticas Públicas (Lopp). A remuneração do cargo comissionado é de R$ 4.552,55 mais benefícios e a carga é de 40 horas semanais. Os currículos podem ser enviados a partir desta sexta-feira (7) até o próximo dia 13 de agosto.

O cargo é de provimento em comissão, sendo de livre nomeação e exoneração. O processo seletivo é composto da análise dos currículos, entrevista técnica e entrevista comportamental. A triagem de currículos será realizada pelo Laboratório de Orçamentos e Políticas Públicas, responsável pelo certame e serão selecionados no processo os candidatos que, no entendimento do gestor e em atendimento aos requisitos da vaga, mais atenderem ao perfil desejável. Sendo assim, a chefia imediata selecionará os candidatos, os quais serão submetidos à entrevista comportamental, seguida de entrevista técnica.

O recebimento de currículos ocorrerá exclusivamente pelo seguinte e-mail: selecao@mprn.mp.br. Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail ou telefone (84) 98895-7536 (WhatsApp). Os currículos aceitos para o processo seletivo serão apenas aqueles enviados dentro do prazo estabelecido, caso o candidato já tenha participado de outros processos seletivos na instituição, deverá encaminhar seu currículo novamente pelo e-mail.

O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pelo Procurador-Geral de Justiça (PGJ), através de resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

O profissional nomeado terá o prazo de cinco dias úteis, a contar da data da publicação no DOE, para providenciar os documentos necessários para a posse e se apresentar à Diretoria de Gestão de Pessoas, na Procuradoria-Geral de Justiça.

As atribuições e requisitos do cargo podem ser conferidas neste edital.

