Oportunidade: SEBRAE oferta curso em Gestão Financeira em Guamaré

O SEBRAE apresenta o curso “Gestão Financeira” um conjunto de soluções em gestão empresarial para você e sua microempresa, de forma simples e objetiva, levando em conta os principais problemas do dia a dia dos empresários. Podendo desenvolver competências para potencializar o perfil da sua equipe e ações de treinamento e capacitação.

O curso tem o propósito de oportunizar momentos de reflexão para os empresários de microempresas, permitindo a compreensão dos conceitos e processos de gestão financeira, desenvolvimento e retenção de talentos e a contribuição deles para a melhoria do gerenciamento e satisfação das pessoas.

Desenvolvendo no participante a competência para atuar como um agente mobilizador de mudanças. O investimento será de R$ 100,00 (cem reais), por empresa, sendo que 2 pessoas por empresa, mais 2h de consultoria por CNPJ. Ao todo 16 horas de capacitação.

O período: 02 à 06 de Março de 2020

Local: CTG – Centro Tecnológico de Guamaré – Vila Maria

Horário: 18h às 22h

Para maiores informações consulte a sala do empreendedor através do numero: 084 – 996005469 – Fala com Seu Meneses. O curso é composto por cinco encontros com duração de quatro horas cada. Além do curso O empresário participante deste curso terá a oportunidade de Consultoria empresarial.

