Oportunidade: SINE Oferece nesta quinta-feira 33 oportunidade de emprego

Para concorrer às vagas, o candidato deve se cadastrar via Internet no Portal Emprega Brasil do Ministério do Trabalho e Emprego, através do endereço empregabrasil.mte.gov.br ou na unidade do Sine Matriz Candelária/RN em Natal, na Rua Nossa Senhora de Candelária, s/n, Candelária, de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 8h às 14h, ou em qualquer agência do Sine nas centrais do cidadão de Natal e no interior.

O interessado que não tem cadastro e acesso ao Portal Emprega Brasil, pode comparecer as Agências do SINE, com Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Número do PIS, cédula de identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência. O atendimento é de acordo com o horário de funcionamento das centrais do cidadão e do SINE Matriz Candelária, das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira.

NATAL e GRANDE NATAL – (Vagas Permanentes)

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

COZINHEIRO GERAL 2

MANICURE 3

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 2

MONTADOR DE VIDROS 1

NUTRICIONISTA 2

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1

Total 12

PARNAMIRIM E REGIÃO

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1

Total 1

MOSSORÓ E REGIÃO

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 10

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 1

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 1

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS (MANUTENÇÃO) 1

MOTORISTA ENTREGADOR 1

PROMOTOR DE VENDAS 1

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 1

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 1

VENDEDOR PRACISTA 1

Total 19

CURRAIS NOVOS E REGIÃO

OCUPAÇÃO QUANT. DE VAGAS

TÉCNICO EM LABORATÓRIO ÓPTICO 1

Total 1

