Orçamento 2020: Prefeitura de Guamaré tem previsão de receita de R$ 227 milhões

A Câmara Municipal de Vereadores, sobre a presidência do vereador presidente, Eudes Miranda, colocou em pauta na ultima sessão do mês de dezembro de 2019, a votação do orçamento do Município de Guamaré para o ano de 2020. E foi aprovado no valor total de R$ 227.199.196,55 (duzentos e vinte e sete milhões, cento e noventa e nove mil, cento e noventa e seis reais, e cinquenta e cinco centavos).

Antes desta sessão, foi realizada Audiência Pública para apresentação e debate da Lei Orçamentária Anual (LOA). O Presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, o vereador Edinor Albuquerque, foi quem conduziu os trabalhos, dando a oportunidade ao secretário de planejamento, Jefersson Soares de apresentar a projeção para orçamento para o exercício financeiro de 2020.

A audiência pública contou com a presença do Prefeito Adriano Diógenes, da vice-prefeita, Iracema Morais, vereadores, secretários, autoridades politicas e religiosas, comerciantes, e a população em geral.

O orçamento é de extrema relevância para toda população Guamareense, uma vez que lá estão fixadas as receitas, despesas e programas a serem realizados durante este ano. O planejamento do município é uma das vitais importâncias do orçamento público, pois é nesse que poderemos constatar se aquele programa prometido será executado, se aquelas obras serão realizadas, quais os investimentos na saúde, educação, moradia, saneamento básico e etc.

Nota do Blog: É dever constitucional do Poder Público dar total publicidade ao orçamento e sua execução.

