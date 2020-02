Orla de Férias com ações de conscientização ambiental na orla de Aratuá

A edição 2020 do projeto Orla de Férias vai invadir a Praia de Aratuá nos próximos dois domingos de fevereiro. O evento traz uma programação voltada também para a conscientização ambiental, sob a organização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

A importância do descarte adequado do lixo e a preservação dos ecossistemas do município são assuntos que vão pautar a ação ambiental. A SEMURB estará com um Ecoponto fixo para o recebimento de óleo de cozinha usado, lixo eletrônico, garrafas pets e caixas de leite.

Brindes e oficinas para o público

A cada dez garrafas Pets ou cinco caixas de leite entregues no Ecoponto, vai valer uma Ecobag. Nesse primeiro domingo, 09, a SEMURB também estará oferecendo as seguintes oficinas: oficina de repelente caseiro, a partir das 09h e oficina de papel reciclado, a partir das 14 horas. A distribuição de mudas nativas e frutíferas acontecerá das 09hs ás 16h, durante os dois domingos do evento.

Artesanato

A Secretaria de Meio Ambiente também organizou uma exposição de artesanato com peças recicladas e durante todo dia haverá plantão na orla de Aratuá com apoio da Defesa Civil e Guarda Municipal de Guamaré.

(Visited 17 times, 17 visits today)

Operação da Polícia Civil afasta 5 servidores do Detran-RN por suspeita de corrupção